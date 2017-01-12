11 Января 2017 15:19
Минчане могут вводить данные счетчиков воды через ЕРИП
Звонить или отправлять смс больше не нужно. Минчане могут вводить данные счетчиков воды через ЕРИП при оплате коммунальных услуг. Запуск разработчики анонсировали еще в начале года, однако услуга стала доступна лишь накануне.
Подать информацию можно несколькими способами. Зайти в дерево ЕРИП, перейти к ветке "коммунальные платежи", затем "расчет-ЖКУ" и ввести 10-значный лицевой счет. Обязательно проверить фамилию и имя, адрес и период оплаты. Следующий этап - верно учесть количество счетчиков и заполнить нужное число полей. После этого система выдаст информацию о предыдущих показаниях. Текущие данные следует внимательно проверить и в итоге совершить платеж. Услуга доступна и через корзину платежей. Плательщику надо выбрать категорию "коммунальные платежи". Еще один вариант - внести данные по коду услуги.
Дополнительно платить за ввод данных не придется. Еще раз детально разобраться с вводом показаний приборов учета воды минчане могут с помощью инструкции. Она опубликована на портале "расчет.бай" в разделе "Популярные вопросы".