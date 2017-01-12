11 Января 2017 15:19

Звонить или отправлять смс больше не нужно. Минчане могут вводить данные счетчиков воды через ЕРИП при оплате коммунальных услуг. Запуск разработчики анонсировали еще в начале года, однако услуга стала доступна лишь накануне.

Подать информацию можно несколькими способами. Зайти в дерево ЕРИП, перейти к ветке "коммунальные платежи", затем "расчет-ЖКУ" и ввести 10-значный лицевой счет. Обязательно проверить фамилию и имя, адрес и период оплаты. Следующий этап - верно учесть количество счетчиков и заполнить нужное число полей. После этого система выдаст информацию о предыдущих показаниях. Текущие данные следует внимательно проверить и в итоге совершить платеж. Услуга доступна и через корзину платежей. Плательщику надо выбрать категорию "коммунальные платежи". Еще один вариант - внести данные по коду услуги.

Дополнительно платить за ввод данных не придется. Еще раз детально разобраться с вводом показаний приборов учета воды минчане могут с помощью инструкции. Она опубликована на портале "расчет.бай" в разделе "Популярные вопросы".