18 Января 2017 21:21

Ошибка, мошенничество или просто розыгрыш? Сегодня в СМИ появилась информация о том, что минчанам приходят поддельные уведомления о необходимости выплаты налога.

Речь идет о сборе на финансирование госрасходов или, как его еще называют, "налоге на тунеядство". Среди получивших такие письма и те, кто официально работает и производит все отчисления. В налоговых органах говорят, что никаких извещений респондентам не отправляли. Эксклюзивно ситуацию нашему телеканалу прокомментировали специалисты.

Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси: "В соответствии с декретом, извещение об уплате налогов вручается либо лично, либо направляется заказными письмами по почте. У Министерства по налогам и сборам заключен договор с РУП "Белпочта", за которым все извещения об уплате этого сбора направляются заказными письмами. Поэтому по вопросу непосредственно вручения извещения необходимо обращаться непосредственно в почтовое отделение".

Елена Орлова, начальник сектора по связям с общественностью РУП "Белпочта": "В РУП "Белпочта" поступила информация о том, что некоторые жители Заводского района Минска зоной обслуживания почтового отделения 47 связи получили в свои почтовые ящики извещения о поступлении в их адрес заказной корреспонденции с надписью "Налоги". Внутренней проверкой Белпочты установлено, что сотрудники данные извещения не распечатывали и не доставляли. Сейчас сотрудники Белпочты записывают данные людей, которые получали такие извещения . Успокаивают их и объясняют, что данные извещения недействительны".

Впрочем, заявлений в милицию не поступало. Кроме того, никаких расчетных счетов и даже номеров телефонов, куда следовало перевести средства, в полученных извещениях указано не было. Только извещения о заказной корреспонденции.

Александр Ластовский, официальный представитель ГУВД Минска: "Если такие факты будут, по ним, естественно, будет проводиться проверка . Надо также отметить, что в таких случаях шутники будут выявляться и привлекаться к установленной законом ответственности. Также хочу напомнить, что за подделку бланков, штампов и иных документов предусмотрена и уголовная ответственность".

Правоохранители рекомендуют: если у вас есть сомнения - прежде чем оплачивать какие-либо счета, обратиться в налоговые органы для уточнения информации.