Общество
18 Апреля 2017 18:45
Миллионное дерево высадили в столице
Дуб прописался в парке имени Павлова. Почти за четверть века в столице количество высаженных деревьев достигло семизначной цифры. Такая экостатистика учитывает высадку растений начиная с 1994 года - тогда впервые начали подсчитывать количество новых насаждений в столице.
Кроме того, в озеленение Минска в свое время внесли вклад и знаменитые деятели. Так, в парке имени Максима Горького растет самое древнее дерево - клену более двухсот лет, и по легенде его посадил первый губернатор Минска Захарий Корнеев. А рядом с парком Янки Купалы растут каштаны, высаженные маршалом Советского Союза Константинам Рокоссовским, Петром Машеровым и другими знаменитыми деятелями ХХ века.
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