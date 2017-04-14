Миллионное дерево высадили в столице

18 Апреля 2017 18:45

Дуб прописался в парке имени Павлова. Почти за четверть века в столице количество высаженных деревьев достигло семизначной цифры. Такая экостатистика учитывает высадку растений начиная с 1994 года - тогда впервые начали подсчитывать количество новых насаждений в столице.

Кроме того, в озеленение Минска в свое время внесли вклад и знаменитые деятели. Так, в парке имени Максима Горького растет самое древнее дерево - клену более двухсот лет, и по легенде его посадил первый губернатор Минска Захарий Корнеев. А рядом с парком Янки Купалы растут каштаны, высаженные маршалом Советского Союза Константинам Рокоссовским, Петром Машеровым и другими знаменитыми деятелями ХХ века.