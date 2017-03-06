4 Марта 2017 15:02
Милиция в честь столетия показала всю мощь органов внутренних дел
Органы внутренних дел Беларуси заслужили высокую оценку всего народа. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко во время выступления на торжественном марше на Октябрьской площади.
Праздничное мероприятие в центре Минска посвящено 100-летию образования белорусской милиции. Сегодня чествуют тех, кто выбрал для себя одну из самых героических профессий - защищать общество от преступности. Именно белорусская милиция обеспечивает стабильность и порядок в государстве.
Сегодня в торжественном марше участвовали более 1 200 человек и почти полсотни единиц техники. Парадным строем перед многочисленными зрителями прошли 17 пеших расчетов. Каждый из них - отдельное подразделение МВД. За последние годы стражи порядка получили десятки новых образцов вооружения. На торжественном марше присутствовали и около 20-ти иностранных делегаций.
Праздничные мероприятия проходят во всех областях страны. И сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Генерал-майора получили 9 человек.