8 Мая 2017 09:05

В преддверии Дня победы милиция усиливает меры безопасности. Под контролем будут все места проведения торжественных мероприятий. В наиболее многолюдных организуют контрольно-пропускной режим. Правоохранители напоминают - в общественных местах запрещено появляться в нетрезвом состоянии, а также с колющими и режущими предметами. В районе Площади Победы - основном месте празднования - появятся 8 КПП днем и 13 - вечером. В усиленном режиме в эти дни будет работать и ГАИ.

На протяжении всего дня район площади Победы будет зоной, свободной от автомобилей и городского транспорта. Движение будет ограничено на участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до пересечения с улицей Козлова. Частично закрытыми для автомобилистов также станут улицы Захарова и Киселева. Ограничения будут действовать с 10:30 до 14:00, а также вечером после 17:00 и до окончания праздничных торжеств, которое запланировано около полуночи. Общественный же транспорт пустят в объезд площади Победы.