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Милиция усилит охрану мест массовых гуляний на праздники
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27 Декабря 2016 19:05

Милиция усилит охрану мест массовых гуляний на праздники

Движение грузовиков рядом с елками и ярмарками  ограничат. Машины, оставленные без присмотра, будут проверять. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции,  посвященной безопасности новогодних праздников. Особые меры уже приняты. Так, усилена охрана во время проведения акции "Наши дети". На массовых гуляниях  будет действовать пропускной режим: оцепление, осмотр территории, оборудование КПП. Желающих пройти на праздник  ждет личный досмотр и досмотр вещей. В усиленном режиме будут работать и сотрудники Госавтоинспекции. Не останутся в стороне и медики, которые уже дежурят на новогодних елках.
 

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