Милиция усилит охрану мест массовых гуляний на праздники

27 Декабря 2016 19:05

Движение грузовиков рядом с елками и ярмарками ограничат. Машины, оставленные без присмотра, будут проверять. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции, посвященной безопасности новогодних праздников. Особые меры уже приняты. Так, усилена охрана во время проведения акции "Наши дети". На массовых гуляниях будет действовать пропускной режим: оцепление, осмотр территории, оборудование КПП. Желающих пройти на праздник ждет личный досмотр и досмотр вещей. В усиленном режиме будут работать и сотрудники Госавтоинспекции. Не останутся в стороне и медики, которые уже дежурят на новогодних елках.