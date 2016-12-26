Общество
27 Декабря 2016 19:05
Милиция усилит охрану мест массовых гуляний на праздники
Движение грузовиков рядом с елками и ярмарками ограничат. Машины, оставленные без присмотра, будут проверять. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции, посвященной безопасности новогодних праздников. Особые меры уже приняты. Так, усилена охрана во время проведения акции "Наши дети". На массовых гуляниях будет действовать пропускной режим: оцепление, осмотр территории, оборудование КПП. Желающих пройти на праздник ждет личный досмотр и досмотр вещей. В усиленном режиме будут работать и сотрудники Госавтоинспекции. Не останутся в стороне и медики, которые уже дежурят на новогодних елках.
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