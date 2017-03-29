29 Марта 2017 21:33
Михаил Орда: Человек высокой квалификации всегда будет востребован на рынке труда
Человек высокой квалификации всегда будет востребован на рынке труда. Такое мнение сегодня высказал председатель профсоюзов Беларуси Михаил Орда, посещая предприятие "Ивацевичдрев". Завод – крупнейший производитель древесно-стружечных и ламинированных плит. География продаж – полсотни городов Беларуси, Европы и стран СНГ. На двух площадках сегодня трудятся более тысячи человек. Рабочие места удалось сохранить и после модернизации предприятия благодаря переобучению специалистов.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Технологии идут вперед. И в переобучении должны быть заинтересованы 2 стороны: и наниматель, и работник. Мы говорим: если человек постоянно повышает свою квалификацию, значит, у него выше производительность труда. Если человек высокой квалификации, он всегда будет востребован на рынке труда".
Федерация профсоюзов вышла с инициативой о включении в коллективные договоры предприятий пунктов, предусматривающих затраты на переобучение и повышение квалификации работников при проведении модернизации. К слову, темы модернизации, занятости и переобучения кадров профсоюзы намерены вынести на рассмотрение на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который пройдет в апреле.