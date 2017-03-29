Михаил Орда: Человек высокой квалификации всегда будет востребован на рынке труда

29 Марта 2017 21:33

Человек высокой квалификации всегда будет востребован на рынке труда. Такое мнение сегодня высказал председатель профсоюзов Беларуси Михаил Орда, посещая предприятие "Ивацевичдрев". Завод – крупнейший производитель древесно-стружечных и ламинированных плит. География продаж – полсотни городов Беларуси, Европы и стран СНГ. На двух площадках сегодня трудятся более тысячи человек. Рабочие места удалось сохранить и после модернизации предприятия благодаря переобучению специалистов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Технологии идут вперед. И в переобучении должны быть заинтересованы 2 стороны: и наниматель, и работник. Мы говорим: если человек постоянно повышает свою квалификацию, значит, у него выше производительность труда. Если человек высокой квалификации, он всегда будет востребован на рынке труда".

Федерация профсоюзов вышла с инициативой о включении в коллективные договоры предприятий пунктов, предусматривающих затраты на переобучение и повышение квалификации работников при проведении модернизации. К слову, темы модернизации, занятости и переобучения кадров профсоюзы намерены вынести на рассмотрение на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который пройдет в апреле.