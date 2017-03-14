Михаил Мясникович торжественно вручил паспорта более 20 лучшим школьникам страны

14 Марта 2017 19:02

Особенный документ поистине в особенной обстановке получили сегодня еще более 20 лучших школьников со всей страны.

Торжественно в зале Совета Республики Михаил Мясникович лично вручил паспорта победителям олимпиад, молодым талантливым музыкантам и художникам. Такое вручение - часть акции "Мы - граждане Беларуси". Она уже стала доброй традицией в преддверии Дня Конституции. Напомним, что основному закону суверенной Беларуси завтра исполнится 23 года.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Беларусь всегда была богата на таланты, на самородки, я не буду приводить эти примеры, но сейчас созданы более комфортные условия для того, чтобы вот этот вот природный генетический потенциал получил более мощное развитие".

За эту неделю свои первые паспорта получили сотни юношей и девушек по всей стране. Документ гражданина получают школьники, которым исполнилось 14 лет.