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Михаил Исаковский. "Огонек"
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9 Мая 2017 09:11

Михаил Исаковский. "Огонек"

Спецпроект "Внуки о войне" - серия патриотических роликов, где маленькие белорусы читают строки из знаменитых военных песен.

 

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