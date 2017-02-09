10 Февраля 2017 08:08

Сегодня МИД Беларуси проведет очередное заседание Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. Председательствовать будет глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Планируется обсудить приоритеты деятельности тематических комитетов комиссии в этом году в контексте празднования 500-летия белорусского книгопечатания. МИД планирует расширить присутствие Беларуси в списках наследия ЮНЕСКО.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Беларуси: "Работа по формированию досье для внесения в Список мирового наследия и Списки нематериального наследия идет в соответствия с разработанным Министерством культуры Беларуси планом. Но этот план не является догмой, и Национальная комиссия намерена рассмотреть новые предложения в целях расширения присутствия Беларуси в Списках ЮНЕСКО".

Из белорусских объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО сегодня включены Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс, Геодезическая дуга Струве и обряд "Цари". МИД предлагает добавить в список еще одного кандидата, но имя его пока не называют.