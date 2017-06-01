Главная>>Общество>>МИД и ЮНИСЕФ организовали праздник в День защиты детей
Общество
RSS

1 Июня 2017 17:40

МИД и ЮНИСЕФ организовали праздник в День защиты детей

Большой праздник для маленьких организован в Минске МИДом и ЮНИСЕФ в День защиты детей. Малыши танцуют, поют и играют в хоккей. А главное - улыбаются!
День-защиты-детей2_900.jpg

День-защиты-детей1_900.jpg

 

Другие новости

Подарки ко Дню защиты детей Падарункі да Дня абароны дзяцей 01.06.2017 19:19 / Общество Подарки ко Дню защиты детей
Прогноз погоды на 2 июня Прагноз надвор’я на 2 чэрвеня 01.06.2017 15:50 / Общество Прогноз погоды на 2 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =