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МИД: Граждан Беларуси среди пострадавших в манчестерском теракте нет
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24 Мая 2017 12:01

МИД: Граждан Беларуси среди пострадавших в манчестерском теракте нет

Об этом со ссылкой на белорусское посольство в Великобритании в своем твиттер-аккаунте сообщило Министерство иностранных дел нашей страны.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали белорусам, которые находятся в Манчестере, следовать указаниям местных властей и не посещать место инцидента. Тем временем стало известно, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до максимального - критического. Безопасность на улицах городов будут обеспечивать военные.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Эксперты пришли к выводу на основании ведущегося расследования, что уровень террористической угрозы должен быть поднят с серьезного до критического. Оценка ситуации в стране была произведена специалистами совместного центра по террористическому анализу. Они пришли к выводу, что новый теракт в стране может быть совершен в любой момент. Это означает, что атака не только является вероятной, но и то, что следующее нападение может быть неминуемым".

И, как недавно сообщила глава МВД Великобритании Эмбер Радд, исполнитель теракта - 22-летний Салман Абеди - ранее был известен разведывательным службам и действовал не один. Мужчина недавно совершил поездку в Ливию. Правоохранители пытаются установить, мог ли он проходить подготовку в лагере боевиков. Напомним, ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство". По последним данным, погибших 22 человека, еще 59 ранены. 

  

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