4 Июня 2017 21:16

Печальная новость этого дня. Не успела Великобритания оправиться от взрыва на арене в Манчестере, как случился новый, двойной теракт. На этот раз - в самом сердце Туманного Альбиона, Лондоне. Жертвами стали не менее семи человек, более полусотни пострадали. Серия атак произошла минувшей ночью сразу в нескольких туристических точках: на Лондонском мосту и в районе Боро Маркета. Сначала минивэн на большой скорости выехал на тротуар и давил людей. Затем у рынка, где люди смотрели финал Лиги чемпионов в кафе и барах, террористы с ножами наносили удары всем, кто попадал им под руку. Резня продолжалась несколько минут. На улицах Лондона воцарилась паника.

МИД Беларуси решительно осуждает нападения в столице Соединенного Королевства. Внешнеполитическое ведомство нашей страны назвало инциденты "варварскими нападениями" и пожелало британскому народу мужества.

Как сообщает Скотланд-Ярд, все причастные к атаке ликвидированы. Их было трое, но личности нападавших пока не раскрывают. Однако вряд ли станет откровением информация о том, что ответственность за нападение лежит не на иностранцах, а на британских гражданах, которые родились и выросли внутри страны. Наезд на прохожих с помощью транспорта - сценарий, хорошо отработанный террористами. Серия таких атак уже сотрясала Европу: в День взятия Бастилии в Ницце, на ярмарке в Берлине и в Лондоне на Вестминстерском мосту. Чудовищное преступление в британской столице стало уже третьим нападением в Соединенном Королевстве менее чем за три месяца. Оно вновь поднимает вопросы, касающиеся эффективности британских спецслужб. На фоне предстоящих через четыре дня парламентских выборов в стране больше дебатов ведется о надежности спецслужб, чем об иммиграции, интеграции и пограничном режиме. Не исключено, что террористы преследовали цель подать сигнал британским политикам и запугать избирателей.