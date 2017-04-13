МИД Беларуси предупредил граждан об опасности поездок в Египет

13 Апреля 2017 15:08

С соответствующим заявлением сегодня на брифинге выступил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик. Белорусским гражданам, которые находятся на отдыхе в Египте или намереваются посетить эту страну, рекомендуется воздержаться от поездок за пределы курортных зон. При этом Северный Синай МИД советует не посещать.

Данные рекомендации действуют в нашей стране с 2014 года. Напомним, 9 апреля в египетских городах Танта и Александрия произошла серия терактов, ставшая причиной введения в Египте чрезвычайного положения. Местная полиция уже назвала имя террориста, совершившего взрыв в Александрии. Это 31-летний Махмуд Хасан Мубарак Абдалла, житель провинции Суэц.