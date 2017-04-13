Общество
13 Апреля 2017 15:08
МИД Беларуси предупредил граждан об опасности поездок в Египет
С соответствующим заявлением сегодня на брифинге выступил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик. Белорусским гражданам, которые находятся на отдыхе в Египте или намереваются посетить эту страну, рекомендуется воздержаться от поездок за пределы курортных зон. При этом Северный Синай МИД советует не посещать.
Данные рекомендации действуют в нашей стране с 2014 года. Напомним, 9 апреля в египетских городах Танта и Александрия произошла серия терактов, ставшая причиной введения в Египте чрезвычайного положения. Местная полиция уже назвала имя террориста, совершившего взрыв в Александрии. Это 31-летний Махмуд Хасан Мубарак Абдалла, житель провинции Суэц.
Другие новости
13.04.2017 15:40 / Общество Погода на территории Беларуси в пятницу, 14 апреля
13.04.2017 15:25 / Общество Фонтаны столицы готовятся начать сезон
13.04.2017 14:10 / Общество Масляный баран к Пасхе
13.04.2017 12:04 / Общество Заместитель Генсека ООН пообщался с первым заместителем министра МВД Беларуси
13.04.2017 07:19 / Общество Создание трудовых бригад из безработных
13.04.2017 07:16 / Общество У христиан сегодня Чистый четверг
13.04.2017 07:11 / Общество Специальный проект АТН ко Дню космонавтики
12.04.2017 21:30 / Общество Компания Dana Holdings подвела итоги конкурса "Пасха в MinskWorld"
12.04.2017 21:25 / Общество Где летом рыбаков ждет богатый улов - топ клевых мест
12.04.2017 21:20 / Общество С Днем космонавтики с орбиты жителей планеты поздравил Олег Новицкий
12.04.2017 19:45 / Общество Новое дошкольное учреждение открыли сегодня в деревне Копище
12.04.2017 19:05 / Общество Заместитель Генерального секретаря ООН посетил ГУ РНПЦ "Мать и дитя"
12.04.2017 18:53 / Общество Рыбаки-волонтеры смастерили для подводных обитателей Минского моря еловые гнезда
12.04.2017 18:50 / Общество В столице отмечают День космонавтики
12.04.2017 18:48 / Общество В родной школе Константина Давидовского открыли мемориальную доску
12.04.2017 15:27 / Общество Центр столицы в районе Немиги активно меняет облик
12.04.2017 15:26 / Общество В родной школе Константина Давидовского открыли мемориальную доску
12.04.2017 15:18 / Общество Дом ребенка открыли после реконструкции в Гомельской исправительной женской колонии