Международный космический конгресс пройдет в 2018 году в Беларуси

27 Марта 2017 15:04

Такое решение принято сегодня на совещании ассоциации участников космических полетов во французской Тулузе. Во главе белорусской делегации дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Коваленок. Мы связались с ним по телефону.

Космический конгресс проводится обычно в начале осени. В 2018 на форуме соберутся летчики-космонавты из 30 стран. Претенденты на проведение форума должны презентовать свое государство. Для этого команда Агентства теленовостей подготовила специальный ролик, который сегодня и увидели представители комиссии. Он сейчас на ваших экранах. 7-минутная видеоистория рассказывает о космической науке и достижениях Беларуси в этой сфере, а также о тех, благодаря кому они стали возможны. Завершается ролик приветствием Олега Новицкого с МКС.