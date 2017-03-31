Международный космический конгресс может стать началом сотрудничества Беларуси с Европейским космическим агентством

31 Марта 2017 19:07

Международный космический конгресс, который пройдет в Беларуси в 2018-м, может стать началом сотрудничества нашей страны с Европейским космическим агентством.

Об этом заявили на пресс-конференции в Минске. В частности, возможна совместная работа в сфере создания систем навигации – проект называется "Галилео" и "Коперникус" – это разработка систем дистанционного зондирования Земли.

Напомним, о том, что именно Беларусь примет большой космический конгресс, стало известно в начале недели: решение принимал исполком Международной ассоциации участников космических полетов во французской Тулузе. Ожидается, что в Минск через полтора года съедутся специалисты из трех десятков стран, среди них - представители НАСА и Японского агентства аэрокосмических исследований. Выбор места проведения основывается на множестве факторов: это участие страны в космических разработках, опыт проведения больших международных форумов и даже комфорт и привлекательность города в целом, но главное, чтобы государство было родиной хотя бы одного космонавта. Все эти факторы объединены в видеопрезентации, которую подготовила команда Агентства теленовостей специально для исполкома в Тулузе.

Точная дата проведения конгресса пока неизвестна. Планируется, что неделю в Минске проведут более 200 гостей. Каждый из них посадит в белорусской столице дерево. Так в городе появится аллея Космонавтов.