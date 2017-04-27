Международный форум Федерации профсоюзов открылся в Минске

27 Апреля 2017 21:12

Новый взгляд на старые профессии. Сегодня в Минске открылся международный форум Федерации профсоюзов. Эксперты в области трудового права, руководители и представители профсоюзных организаций из 30-ти стран мира впервые собрались в столице, чтобы обсудить механизмы международного взаимодействия в вопросах переквалификации кадров. Ведь, несмотря на разность культур Бразилии, Израиля, Китая, Франции или Беларуси, тема актуальна для всех - меняющиеся условия мирового рынка труда. На международной встрече в столице побывала Татьяна Король.

Глобальная тенденция современного мира - новые специальности и формы занятости тоже с приставкой "нестандартные". Но это пока, ведь уже сегодня рынки трудящихся захватывают те, кто может работать в любой точке планеты, нужен только Интернет. Вот эту трансформацию и уход от стандартного 8-часового графика сегодня в Минске обсуждают профсоюзы 30-ти стран.

Ан Цзянхуа, начальник департамента международной Всекитайской федерации профсоюзов: "Наши страны являются развивающимися, и мы партнеры во многих сферах. Поэтому и на рынке труда у нас возникают схожие вопросы. Мы должны вместе работать, укреплять законодательную базу, создавать новые законы, сотрудничать еще активнее".

Впрочем, новые тенденции касаются и старых профессий - на заводах и фабриках людей заменяют роботы, в итоге происходит сокращение кадров. Правда, пока техника не может выполнить все то же, что и человек. Но понятие выработки и сдельной оплаты труда уже в прошлом. По мнению экспертов, теперь во всем мире ценятся качество и скорость выполнения работы. Многим предстоит переучиться, чтобы заново стать ценным кадром в новом времени.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Мы сегодня видим на примере наших модернизированных предприятий. Если раньше работала тысяча человек, то сейчас после модернизации работает 300, а продукции выпускается в 4 раза больше. И мы, безусловно, сегодня говорим о том, где мы будем трудоустраивать тех людей, которые высвобождаются".

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "IT-сфера во всех отраслях экономики говорит, что рынок труда изменится в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе, поэтому все мировое сообщество решило обсудить вопросы, поделиться знаниями, поделиться опытом и выработать рекомендации, как дальше будет мир развиваться на рынке труда".

Положительный пример с национальным акцентом - система трудоустройства молодых кадров. Понятно, что рабочее место не всегда будет в столице, но оно гарантировано в отличие, например, от Испании, где 40% выпускников и вовсе не могут найти работу в своей стране и эмигрируют. В Беларуси первое рабочее место находят 95% молодых специалистов, даже несмотря на отсутствие опыта.

Саенз де Бенито, представитель профсоюзов Испании: "Этот пример социальной поддержки молодых специалистов - лучший показатель, что в вашей стране заботятся о новых кадрах. После встречи с белорусскими спикерами здесь, на форуме, я буду предлагать инициативу трудоустройства молодых специалистов у нас в Испании".

Встреча профсоюзных делегатов длилась более шести часов.

Высказаться мог каждый. Как итог - спикеры точно вернутся домой с новыми идеями и инициативами. Новую предложила и Федерация профсоюзов Беларуси - создание специального фонда, из которого в случае банкротства предприятия будут компенсироваться финансовые потери.

Программа международного профсоюзного форума в Минске рассчитана на два дня. Завтра иностранные эксперты в области трудового права и руководители профсоюзных организаций посетят один из белорусских машиностроительных гигантов. Кроме того, гости посетят и Курган Славы, который два года назад был отреставрирован в том числе и благодаря усилиям Федерации профсоюзов Беларуси.