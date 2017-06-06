Международный день охраны окружающей среды отметили экофестивалем

6 Июня 2017 18:50

Экологический квест, интеллектуальные битвы, экологические мастер-классы, научные проекты по энергосбережению. Международному дню охраны окружающей среды молодые экологи посвятили Зеленый фестиваль. Свои идеи привезли в столицу сто учителей и в два раза больше учеников из разных городов Беларуси. Зеленые правила в материале Александры Драгун.

В основе ее брошек не ценный металл или камни. Авторские аксессуары, пропитанные ароматом деревьев. На экологичные украшения Ларису Полуян вдохновила флора. И сама же природа подсказывает педагогу неповторимые формы для экокулонов из можжевельника или дерева абрикоса.

Свои экоидеи привезли на Зеленый фестиваль более ста учителей и в два раза больше учеников из разных городов Беларуси. Будто на маскарад готовились юные экологи из Гродно. Наряды непростые, хотя и из предметов вторичного сырья. Так молодые люди привлекают внимание к отдельному сбору мусора.

Экологический квест, интеллектуальные битвы, мастер-классы, научные проекты по энергосбережению и ландшафтному дизайну. Зеленый стиль жизни юные натуралисты демонстрируют в течение трех фестивальных дней.

Уютный парк для души с живым забором и водоем или сад бизнес-леди с экобеседками, многоярусными клумбами и парковкой. Семинары на свежем воздухе также в расписании экофестиваля. Кроме авторских проектов для ландшафтного дизайна, например, у частного дома - мастер-класс по уходу за хвойными композициями.

Аптекарский сад - это 10 проектов от победителей экофестиваля. Буквально за день юные экологи высадили на небольшой территории лечебную клумбу. От душистой мяты и розмарина до лаванды и календулы. Кроме этого успели разработать экоинтерьер для целебного сада.

Таким экофестивалем молодые экологи и их учителя поддержали Международный день охраны окружающей среды. Завершится зеленый форум завтра путешествиями по зеленым дорожкам Центра экологического туризма в Станьково.