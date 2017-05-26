Международный байк-фестиваль в Бресте собрал мотолюбителей из 20 стран

27 Мая 2017 21:32

Впервые среди гостей представители Кыргызстана и Словакии. Это один из крупнейших форумов в СНГ. По традиции, кульминацией мероприятия стал грандиозный парад из 6 тысяч мотоциклов.

Дмитрий Петрухин, участник международного байк-фестиваля "Брест-2017", Казахстан:

"Я из Казахстана. Но приехал сюда на фестиваль из Бразилии, специально подгадал эту дату. Успел приехать, успел поучаствовать в параде. Намотал я, чтобы сюда приехать, 18 тысяч километров”.

У Ледового дворца в Бресте развернулось яркое представление. Горожане могли не только сделать селфи, но и пообщаться с байкерами.