Общество
27 Мая 2017 21:32
Международный байк-фестиваль в Бресте собрал мотолюбителей из 20 стран
Впервые среди гостей представители Кыргызстана и Словакии. Это один из крупнейших форумов в СНГ. По традиции, кульминацией мероприятия стал грандиозный парад из 6 тысяч мотоциклов.
Дмитрий Петрухин, участник международного байк-фестиваля "Брест-2017", Казахстан:
"Я из Казахстана. Но приехал сюда на фестиваль из Бразилии, специально подгадал эту дату. Успел приехать, успел поучаствовать в параде. Намотал я, чтобы сюда приехать, 18 тысяч километров”.
У Ледового дворца в Бресте развернулось яркое представление. Горожане могли не только сделать селфи, но и пообщаться с байкерами.
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