Международные рейтинги как способ узнаваемости университета

10 Января 2017 08:05

В БГУ прошел первый в истории страны межвузовский семинар на эту тему. 35 университетов Беларуси обсуждали стратегию и методики продвижения своих альма-матер для привлечения иностранных студентов. Участники во время встречи обменялись опытом получения грантов для международных проектов и посетили мастер-класс эксперта из Англии.

Сейчас БГУ признан лучшим вузом страны и занимает третью позицию среди университетов стран СНГ. А в международном рейтинге ведущий вуз Беларуси находится на 354-м месте.