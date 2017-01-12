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Международные рейтинги как способ узнаваемости университета
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10 Января 2017 08:05

Международные рейтинги как способ узнаваемости университета

В БГУ прошел первый в истории страны межвузовский семинар на эту тему. 35 университетов Беларуси обсуждали стратегию и методики продвижения своих альма-матер для привлечения иностранных студентов. Участники во время встречи обменялись опытом получения грантов для международных проектов и посетили мастер-класс эксперта из Англии.

Сейчас БГУ признан лучшим вузом страны и занимает третью позицию среди университетов стран СНГ. А в международном рейтинге ведущий вуз Беларуси находится на 354-м месте.

 

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