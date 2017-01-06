Международная выставка авторской игрушки "Панна Доля" в Музее современного искусства

9 Января 2017 12:09

В 4-й раз белорусская столица становится центром притяжения для именитых кукольников. Традиционная для минчан международная выставка авторской игрушки "Панна Доля" в этом году проходит в музейном формате. Работы 36 мастеров из разных стран разместились в Музее современного искусства. Репортаж Дарьи Тарасовой.

Куклы, в которые не играют дети, а которые за большие деньги покупают взрослые. На международном арт-проекте белорусские мастера лично показывают авторские игрушки. В общей сложности вернисаж размером в полтысячи экспонатов.

От фарфоровых раритетов до механических деревянных кукол. Совсем не конвейерные игрушки, цена некоторых достигает нескольких тысяч евро. Все они настоящие произведения искусства и предметы коллекционирования. В жанрах участников не ограничивали: стимпанк, деревянные, шарнирные, чердачные и будуарные куклы. Продемонстрированы и антикварные игрушки из частных коллекций, самой старой кукле 120 лет.

Во время создания кукол они - модельеры, скульпторы и даже режиссеры. На тонкую работу идет несколько месяцев. Некоторые мастера даже пробуют оживлять своих персонажей. Так, сочетание механики и изобразительного искусства позволяет куклам Юрия Шарова двигаться.

Мастер Сергей Дроздов привез в Минск коллекционные куклы, созданные в популярном стиле стимпанк. Игрушки обладают съемными элементами, сочетают в себе механику, пластику и изготовлены исключительно из натуральных материалов.

После Минска нежная кукольная экспозиция направится в Москву.