Между станциями питерского метро сработало неустановленное взрывное устройство

3 Апреля 2017 19:01

Срочные новости поступают сегодня из Санкт-Петербурга. Между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" сработало неустановленное взрывное устройство.

К этому часу известно о 10 погибших. Более 43 человек пострадали. Эти данные приводит пресс-служба Национального антитеррористического комитета. Атака произошла днем. Эти станции метро - одни из самых загруженных. Они находятся в самом центре Питера. По словам очевидцев, скорые начали прибывать к месту трагедии через 5-7 минут. В экстренном порядке началась эвакуация всех пассажиров. Генпрокуратура России назвала случившееся терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Террористический акт”, но рассматриваются и другие версии. Об этом сообщил официальный представитель СК. Метро в Питере до сих пор временно закрыто. Место взрыва не покидают пожарные и скорые. Там же организован оперативный штаб.

Как сообщили в МИД нашей страны, отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге в контакте с Центром управления кризисными ситуациями. В ведомстве уточняют, есть ли среди пострадавших белорусы.

Если ваши близкие находятся в Санкт-Петербурге и не выходят на связь, вы можете воспользоваться телефоном горячей линии: +7 919 1052494.