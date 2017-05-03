Между Минском и Китаем должны увеличиться туристические потоки

3 Мая 2017 18:49

Более интенсивно нужно развивать взаимодействие в культурной сфере. Такую мысль сегодня высказал мэр Минска Андрей Шорец во время встречи с представителями китайских СМИ. Отметим, всего в масштабном пресс-туре в нашей стране участвуют 40 китайских журналистов. Знакомиться с Беларусью они будут в течение недели. Журналисты уже посетили ряд предприятий столицы и Минской области.

Между Минском и Китаем только в прошлом году товарооборот достиг миллиарда долларов. Сегодня в столице насчитывается 45 предприятий с участием китайского капитала.