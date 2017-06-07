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Местные власти должны в целом активизировать работу с населением
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7 Июня 2017 19:22

Местные власти должны в целом активизировать работу с населением

Об этом уже в Светлогорске заявил начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Юрий Кривошеев. Среди вопросов, с которыми обратились граждане, налогооблажение, строительство и регистрация жилья, аренда помещений и судебные тяжбы. Как подчеркнул Юрий Кривошеев, решение большинства проблем - в компетенции Светлогорского райисполкома.

Практика выездных приемов продолжится. По мнению Юрия Кривошеева, они помогают не только решать вопросы на местах, но и совершенствовать законодательство.

  

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