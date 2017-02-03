4 Февраля 2017 21:14

Местные власти будут контролировать качество образования, а школы получат больше полномочий. Такие нормы могут появиться в Кодексе об образовании. Проект кодекса уже вынесли на общественное обсуждение. Его можно найти на сайте Министерства образования. Кроме того, также планируется внести в кодекс нормы о том, что школьники могут идти в первый класс с 5 лет, факультативы в субботу разрешат для учеников не только 9-11, но и для 5-8 классов, наполняемость классов увеличат до 30 учеников. К слову, на последнем обсуждении специальной рабочей группы депутатов именно эта норма вызвала у экспертов больше всего вопросов. Влада Карницкая разбиралась, как нововведения отразятся на качестве образования в нашей стране.

Владислав Брудских сейчас учится еще только в 8 классе. Но уже юноша - победитель городской олимпиады по математике. Более того, в своем возрасте молодой человек уже точно знает: поступать будет на математический факультет, а позже станет программистом.

Вместе с Владиславом в одном классе учатся еще 24 не менее талантливых будущих математика. Практически у всех - победы на городских и районных олимпиадах. Как говорят здесь, в 41 столичной гимназии, такой золотой состав практически во всех их профильных классах.

Пока в Беларуси не во всех школах или гимназиях есть профильные классы. Но не исключено, что именно они станут обязательной частью учебы и Кодекса об образовании. Изменения в документ сейчас активно обсуждают не только родители, но и эксперты. Еще одна из инициатив - контролировать качество обучения будут местные власти.

Поправки в Кодексе об образовании коснутся также высших учебных заведений - есть предложение о том, что на должность ректора будут выдвигать несколько кандидатур, а это уже один из принципов Болонского процесса.

Болонского процесса, в том числе, касаются ступени - бакалавр и магистр. Они также могут быть введены официально. Как итог - продолжится процесс перевода некоторых специальностей на четырехлетнее обучение. Людмила Хухлындина преподает на факультете международных отношений в БГУ. Доцент помнит еще первых студентов, которые стали учиться на год меньше. Было это в 2008-м. Сейчас в этом университете две трети специальностей с четырехлетним обучением, и качество подготовки профессионалов, говорит Людмила Хухлындина, абсолютно не пострадало.

Эта норма точно не коснется медиков, физиков-ядерщиков, микробиологов и архитекторов. А еще в новом кодексе есть нормы и для средне-специального образования - например, чтобы получить рабочую профессию после окончания средней школы, придется потратить от 6 месяцев до года вместо прежних полутора лет.

Сейчас еще пока специалисты обсуждают поправки в Кодекс об образовании. Статус законопроекта они получат только, когда будут внесены в Палату представителей. А это, по плану, произойдет не позднее июля этого года. Кроме того, каждый белорус сможет принять участие в обсуждении новой редакции.

Она уже появилась на портале Министерства образования. А значит, в некотором смысле законотворцами в области образования страны могут стать и родители, и педагоги.