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Места в белорусских санаториях для летнего отдыха уже забронированы на 80%
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6 Апреля 2017 15:20

Места в белорусских санаториях для летнего отдыха уже забронированы на 80%

Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции директор центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. А через пару месяцев эта цифра достигнет стопроцентной заполняемости.

Стоимость путевки на одного человека в день в летний период не превысит 55 рублей. Для льготников поправить здоровье в наших здравницах можно будет за 33 рубля. Доля иностранных туристов, желающих отдохнуть в Беларуси, также растет: в этом году за лечением приедет на 2-3 тысячи больше зарубежных гостей.

Лидеры среди иностранцев, которые выбирают белорусские санатории, по прежнему гости из России, но все чаще едут к нам из Израиля, Грузии, Казахстана. За прошлый год в наших санаториях отдохнули более полумиллиона человек.

  

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