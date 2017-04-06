Общество
6 Апреля 2017 15:20
Места в белорусских санаториях для летнего отдыха уже забронированы на 80%
Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции директор центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. А через пару месяцев эта цифра достигнет стопроцентной заполняемости.
Стоимость путевки на одного человека в день в летний период не превысит 55 рублей. Для льготников поправить здоровье в наших здравницах можно будет за 33 рубля. Доля иностранных туристов, желающих отдохнуть в Беларуси, также растет: в этом году за лечением приедет на 2-3 тысячи больше зарубежных гостей.
Лидеры среди иностранцев, которые выбирают белорусские санатории, по прежнему гости из России, но все чаще едут к нам из Израиля, Грузии, Казахстана. За прошлый год в наших санаториях отдохнули более полумиллиона человек.
Другие новости
06.04.2017 15:38 / Общество В Минске проводят выставку "Вербная ярмарка"
06.04.2017 15:35 / Общество Работы по восстановлению леса в Минской области продолжатся до конца апреля
06.04.2017 15:32 / Общество Спасатели Минской области продолжают мониторить паводковую ситуацию
06.04.2017 15:17 / Общество В Беларуси действует достаточный комплекс мер, чтобы не допустить фактов незаконной миграции на территорию соседних стран
06.04.2017 09:12 / Общество В Беларусь на смену теплу пришли осадки и похолодание
06.04.2017 09:11 / Общество ХХ Международная туристическая выставка. Второй день
06.04.2017 08:05 / Общество Минск станет площадкой фестиваля документального кино "Евразия.DOC"
06.04.2017 07:03 / Общество Проект "Дело жизни" расскажет об ученых Брестского технического университета и их изобретении
05.04.2017 21:16 / Общество 20-ая выставка "Отдых-2017" открылась в Минске
05.04.2017 21:12 / Общество Белорусское радио начинает цикл журналистских расследований об урочище Куропаты
05.04.2017 21:05 / Общество В стране продолжается прием граждан
05.04.2017 19:15 / Общество Сегодня в Речице уничтожили последнюю партию противопехотных мин ПФМ-1
05.04.2017 19:01 / Общество 60 % обращений граждан, поступивших в Администрацию Президента, должны были решиться на местах
05.04.2017 18:42 / Общество В столице выбрали супермаму
05.04.2017 15:24 / Общество Решена судьба зданий в усадьбе "Лошица"
05.04.2017 15:22 / Общество Лучших представителей Московского района чествовали в столице
05.04.2017 15:20 / Общество В столице развивают профильное образование
05.04.2017 15:18 / Общество Неделя восстановления леса