13 Июня 2017 15:26

Попробовать на десерт сладкую картошку - это действительно по-белорусски. Меню столичных кафе и ресторанов на семь дней пополнили новые блюда национальной кухни. Самые популярные из них в итоге кулинарного проекта включат в основное меню. Неделю белорусской кухни проводят четырнадцатый раз, но всегда есть что показать. Подробнее о кулинарных новинках - Александра Кавелич.

Йолита Дзирсе родом из Литвы, но знает, пожалуй, все секреты белорусской кулинарии и ежедневно знакомит гостей с гастрономическим колоритом нашей страны. В руках шеф-повара национальные блюда нередко приобретают авторский акцент. С интересом мастер создала и новое аутентичное меню.

Йолита Дзирсе, шеф-повар столичного ресторана: "Создавалось меню по книгам, по записям. Также, когда я приехала в Беларусь, общалась много с жителями из деревень. Тушение, томление, приготовление на пару - это основа приготовления блюд белорусской кухни, то, что сохранилось в старых рецептах".

Гастрономический проект с белорусским колоритом устраивают в Минске в четырнадцатый раз. За это время посетители кафе и ресторанов попробовали более полусотни белорусских блюд. На этой неделе - новая кулинарная пятерка.

На семь дней в меню столичных кафе - суп из щавеля, рыбные галки и печисто с картошкой. На десерт - также картошка, правда, сладкая. Кстати, удивляют не только вкусом блюд, но и их подачей. Сервировка также с национальным акцентом.

К вкусной акции присоединились более пятидесяти ресторанов. Все блюда во время Недели белорусской кухни по традиции готовят по единой рецептуре. И стоят они одинаково.

Попробовать аутентичные блюда можно до конца недели. Самые популярные из них в итоге кулинарного проекта пополнят основное меню. Очередная Неделя белорусской кухни запланирована на осень.