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Меморандум о взаимопонимании подписали главы министерств здравоохранения Польши и Беларуси
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21 Апреля 2017 15:11

Меморандум о взаимопонимании подписали главы министерств здравоохранения Польши и Беларуси

Курс на совместные научные исследования, образовательные проекты и оказание медпомощи при чрезвычайных ситуациях. Меморандум о взаимопонимании в Минске подписали главы министерств здравоохранения Польши и Беларуси Константин Радзивилл и Валерий Малашко. Гостю в НПЦ онкологии и радиологии имени Александрова показали возможности лаборатории канцерогенеза и ПЭТ-центра. Отметим, это первый визит Константина Радзивилла в нашу страну в качестве министра.  

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