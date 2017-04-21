Меморандум о взаимопонимании подписали главы министерств здравоохранения Польши и Беларуси

Общество
21 Апреля 2017 15:11
Меморандум о взаимопонимании подписали главы министерств здравоохранения Польши и БеларусиКурс на совместные научные исследования, образовательные проекты и оказание медпомощи при чрезвычайных ситуациях. Меморандум о взаимопонимании в Минске подписали главы министерств здравоохранения Польши и Беларуси Константин Радзивилл и Валерий Малашко. Гостю в НПЦ онкологии и радиологии имени Александрова показали возможности лаборатории канцерогенеза и ПЭТ-центра. Отметим, это первый визит Константина Радзивилла в нашу страну в качестве министра.
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