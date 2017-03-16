Медицинские чехлы на кювезы для новорожденных детей передали Молодечненскому роддому

16 Марта 2017 18:50

Шесть изделий по настоящим медицинским лекалам пошила финалистка конкурса социальных проектов. Такие чехлы нужны для того, чтобы покрывать ими кювезы, где проходят лечение недоношенные дети. Они помогают создавать соответствующий температурный и звуковой режим. Спонсорские средства на реализацию проекта собирали на популярных краудфандинговых платформах. Всего планируют пошить 60 таких чехлов и передать их в те роддома, где есть наибольшая потребность.

Ежегодно в Молодечненском роддоме рождаются чуть более полутора тысяч детей. Из них - 2-3% досрочно.