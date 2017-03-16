Общество
16 Марта 2017 18:50
Медицинские чехлы на кювезы для новорожденных детей передали Молодечненскому роддому
Шесть изделий по настоящим медицинским лекалам пошила финалистка конкурса социальных проектов. Такие чехлы нужны для того, чтобы покрывать ими кювезы, где проходят лечение недоношенные дети. Они помогают создавать соответствующий температурный и звуковой режим. Спонсорские средства на реализацию проекта собирали на популярных краудфандинговых платформах. Всего планируют пошить 60 таких чехлов и передать их в те роддома, где есть наибольшая потребность.
Ежегодно в Молодечненском роддоме рождаются чуть более полутора тысяч детей. Из них - 2-3% досрочно.
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