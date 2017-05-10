Медаль "За отвагу" вручена жителю Бобруйска Борису Николаевичу Музалевскому

10 Мая 2017 12:05

В далеком 1945-м шли ожесточенные бои на территории Германии, и наградная ведомость затерялась. Вручить медаль стрелку-красноармейцу, а после командиру отделения тогда не успели. Как рассказал сам ветеран, он даже забыл про награду. После войны почти 40 лет Борис Николаевич проработал на закрытых объектах, в том числе на Байконуре. И вот спустя 72 года после Победы медаль нашла своего героя. Привез ее в Бобруйск помощник военного атташе России.

Медаль “За отвагу” заняла почетное место на военном мундире ветерана.