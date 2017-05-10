Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Медаль "За отвагу" вручена жителю Бобруйска Борису Николаевичу Музалевскому
Общество
RSS
Медаль "За отвагу" вручена жителю Бобруйска Борису Николаевичу Музалевскому
Скачать Поделиться

10 Мая 2017 12:05

Медаль "За отвагу" вручена жителю Бобруйска Борису Николаевичу Музалевскому

В далеком 1945-м шли ожесточенные бои на территории Германии, и наградная ведомость затерялась. Вручить медаль стрелку-красноармейцу, а после командиру отделения тогда не успели. Как рассказал сам ветеран, он даже забыл про награду. После войны почти 40 лет Борис Николаевич проработал на закрытых объектах, в том числе на Байконуре. И вот спустя 72 года после Победы медаль нашла своего героя. Привез ее в Бобруйск помощник военного атташе России.

Медаль “За отвагу” заняла почетное место на военном мундире ветерана.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 11 мая Прагноз надвор’я на 11 мая 10.05.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 11 мая
Заметает май Замятае май 10.05.2017 15:03 / Общество Заметает май
День Победы в Гомеле Дзень Перамогі ў Гомелі 09.05.2017 21:00 / Общество День Победы в Гомеле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =