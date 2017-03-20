Медаль "100 лет милиции Беларуси" и личная благодарность Игоря Шуневича сотрудникам Белтелерадиокомпании

21 Марта 2017 15:19

Медаль "100 лет милиции Беларуси" и личная благодарность министра внутренних дел Игоря Шуневича. Заместитель Председателя Белтелерадиокомпании Марат Марков, главный директор Агентства теленовостей Иван Эйсмонт и большой творческий коллектив АТН были приглашены сегодня в главное милицейское ведомство. К юбилейной дате Белтелерадиокомпания подготовила серию документальных фильмов "История милиции в лицах". Благодаря огромной работе фильм стал живой иллюстрацией милицейской профессии.

Марат Марков, заместитель Председателя Белтелерадиокомпании: "Это как раз тот случай, когда приходить по приглашению МВД не только приятно, но и очень почетно. Сегодня многие сотрудники Белтелерадиокомпании АТН получили награды заслуженно. Мы не ограничились только фильмом "История милиции в лицах". Понятно, что мы на протяжении всей подготовки к празднику 100-летия белорусской милиции поддерживали наших любимых милиционеров. И я совершенно искренне это говорю. Мы поддерживали информационно: и на любую просьбу, естественно, откликались, и по собственной инициативе".

12 месяцев подготовительного этапа, полгода съемочного процесса. Работа над фильмом для команды АТН стала незабываемым опытом, а награда - заслуженной.