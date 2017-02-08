МЧС прекращает проверки малого и среднего бизнеса

9 Февраля 2017 12:04

В ближайшее время все мероприятия, которые запланированы в соответствии с координационным планом, будут оперативно завершены. В ведомстве сообщили, что в поле зрения останутся взрывопожароопасные объекты, а также больницы, школы, общежития, детские сады. Министр по чрезвычайным ситуациям, Владимир Ващенко подчеркнул, что работников надзора уже сократили на треть, но это никак не скажется на пожарной безопасности в стране и на производстве.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Мы видим, что за последние годы тенденция, которая установилась, продолжает сохраняться - уменьшается количество трагедий, гибели детей. Естественно, мы не стоим на месте и всегда говорим, пока гибнут люди, надо искать более эффективные области работы. Мы планируем создание центра безопасности, где люди смогут получать не только теоретические навыки, но и практически их отрабатывать".

По просьбе руководителей предприятий сотрудники МЧС готовы прийти и оказать помощь при проведении занятий, разъяснений требований норм, а также оказывать другую поддержку.