17 Марта 2017 19:06

Оптимизация законодательства и постоянное взаимодействие.

МЧС и Союз предпринимателей провели большую встречу, чтобы обсудить пути либерализации бизнеса. МЧС одним из первых заявило о сокращении проверок и сейчас важно выработать алгоритм действий, чтобы не повторились трагедии Скидельского комбината или клуба "Хромая лошадь". МЧС собрало на встречу специалистов, которые занимаются надзорной деятельностью, и пригласило ведущих предпринимателей страны. Главное, как считают обе стороны, избавиться от лишнего, но не в ущерб безопасности для жизни и здоровья людей.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Мы сегодня доведем - какие предприняты шаги, что надо еще учесть, и выработаем единые шаги. Это не однодневная разовая встреча, это будет постоянный процесс, когда будем соизмерять и смотреть".

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:

"Это вопрос постоянной совместной работы над теми техническими инструкциями и требованиями, которые вырабатывают наши коллеги из МЧС. Наша задача — дать большую обратную связь, как мы это видим. И что характерно - есть дружеский партнерский подход со стороны МЧС".

Принимаемые меры должны стимулировать предпринимательскую активность с одной стороны и найти эффективные подходы надзорной деятельности - с другой. Таким образом, рабочая группа, созданная по инициативе Главы государства, вскоре завершит свою работу - собранные мнения будут учтены при выработке мер по радикальному упрощению контрольных процедур, связанных с бизнесом.