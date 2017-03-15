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МЧС Беларуси сегодня провело захватывающие учения в центре Минска
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15 Марта 2017 15:18

МЧС Беларуси сегодня провело захватывающие учения в центре Минска

Пожар в небоскребе на проспекте Победителей.

По легенде, горит небоскреб, сильные ожоги у пациента, в дымовой ловушке 24 человека.

По сценарию, серьезный пожар произошел на первом этаже торгово-развлекательного комплекса. Спасатели задействовали спецтехнику и даже авиацию. С крыши здания работников и посетителей эвакуировал один вертолет МЧС, а другой доставил раненого в больницу.

  

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