Общество
11 Июня 2017 15:14
МЧС Беларуси предупреждает о грозе и сильном ветре
В ближайшие часы в Минске ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Такая же погода будет и областях, поэтому необходимо быть предельно внимательными.
А накануне житель Пуховичского района стал свидетелем необычного явления. Мужчина снял на видео песчаный вихрь. Торнадо зафиксировано между деревнями Ясновка и Пережир. Оно возникает на поверхности земли при сильном прогреве почвы. Холодный воздух резко ударяется о землю, нагревается и поднимается вверх. Напомним, в конце мая на видео попал песчаный вихрь в Гомельской области.
Другие новости
11.06.2017 15:03 / Общество Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине
11.06.2017 09:08 / Общество Белорусские нотариусы вскоре смогут выступать посредниками при регистрации бизнеса
11.06.2017 09:05 / Общество О главных событиях недели – в "Главном эфире"
10.06.2017 21:21 / Общество В Беларуси прозвучали слова воинской присяги
10.06.2017 21:17 / Общество Яшу Зиборова забрала домой бабушка
10.06.2017 15:22 / Общество Проверку спортом проходят журналисты
10.06.2017 15:11 / Общество В Беларуси пройдут школьные выпускные
10.06.2017 15:09 / Общество Форум "Молодежное лидерство" открылся сегодня
10.06.2017 15:05 / Общество Более 7 500 новобранцев пополнили ряды Вооруженных Сил
10.06.2017 12:12 / Общество В Минске стартовал сезон кинопоказов под открытым небом
10.06.2017 12:07 / Общество Андрей Кобяков посетил Слонимский район с рабочей поездкой
10.06.2017 10:00 / Общество Спартакиаду среди работников средств массовой информации в эти выходные принимают Стайки
10.06.2017 09:02 / Общество О главном за неделю – в "Главном эфире"
09.06.2017 21:50 / Общество Студенты со всей страны смогут изучать китайский язык в новом центре
09.06.2017 21:41 / Общество Более 700 белорусских онкологов сегодня делились своими наработками в Минске
09.06.2017 21:35 / Общество Министр образования Игорь Карпенко в "Главном эфире"
09.06.2017 21:30 / Общество В эти дни почти 58 тысяч 11-классников навсегда прощаются со школой
09.06.2017 21:25 / Общество В Любани и Орше прошли приемы граждан
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия