МЧС Беларуси предупреждает о грозе и сильном ветре

11 Июня 2017 15:14

В ближайшие часы в Минске ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Такая же погода будет и областях, поэтому необходимо быть предельно внимательными.

А накануне житель Пуховичского района стал свидетелем необычного явления. Мужчина снял на видео песчаный вихрь. Торнадо зафиксировано между деревнями Ясновка и Пережир. Оно возникает на поверхности земли при сильном прогреве почвы. Холодный воздух резко ударяется о землю, нагревается и поднимается вверх. Напомним, в конце мая на видео попал песчаный вихрь в Гомельской области.