Общество
10 Марта 2017 13:00
Массовый мор рыбы в озере Карасево Сенненского района
Такую картину местные жители наблюдают каждую весну. Говорят, рыба гибнет из-за недостатка кислорода.
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