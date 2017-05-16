Масштабный трансграничный проект по восстановлению биоразнообразия реализуют на Днепре

16 Мая 2017 21:36

Минувшим летом из-за аномальной жары в верховье реки на территории России случился массовый замор рыбы. Погибли тысячи особей. Устранить последствия экологического бедствия белорусы и россияне договорились сообща. Первый шаг сделан. Как восстанавливают популяцию царской рыбы, знает Ольга Масловская.

Сегодня у рыбака Сергея Киреева клев плохой. Правда, не за трофеем пришел на любимую реку. Узнал, что привезут сюда стерлядь. На Днепре прошла жизнь, рыбу вытягивал на зависть, но царской здесь не видел никогда.

Сергей Киреев, житель д. Боброво: "Такую рыбу я еще ни разу не ловил. Но, надеюсь, что в будущем это будет. Не обязательно ее на сковородку! Просто в руках подержать - будет приятно".

Стерлядь - редкий обитатель белорусских рек. А между тем, еще век назад на Днепре существовала популяция этой ценной промысловой рыбы. Ее добывали в промышленных масштабах.

Браконьерство и загрязнение водоемов привели к резкому снижению численности.

На страницы Красной книги стерлядь попала 37 лет назад. В Днепре этот вид осетровых встречается не часто, еще реже - в Березине, Припяти, Соже. Вот, пожалуй, и весь ареал обитания на карте Беларуси.

Решить проблему, уверены специалисты, поможет зарыбление. Полторы тысячи особей стерляди весом 300 килограммов закупили в рыбхозе в Житковичском районе. Чтобы ценная рыба перенесла дорогу в 400 километров, вода в контейнерах непрерывно насыщалась кислородом. В пути аквариум на колесах был 8 часов.

Дмитрий Статкевич, зампредседателя Белорусского общества охотников и рыболовов: "Сама природа этой рыбы - она ведет оседлый образ жизни. Ее не интересуют миграции для нереста. Она живет, как правило, в одном куске реки. Здесь зарыбляется участок где-то в 90 километров. Планируем, что в этом участке реки она сохранит свою популяцию".

В прошлом году в Беларуси провели зарыбление 22 водоемов. Малька закупают за счет взносов рыболовов-любителей. В Днепр в этом сезоне еще выпустят щуку и судака. Особое внимание к реке объяснимо. Минувшим летом из-за сильной жары в верхнем течении на территории России произошел массовый замор рыбы. Над восстановлением популяций специалисты двух стран работают сообща.

Александр Дунькович, замначальника Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси: "Проведено мероприятие по оценке вселяемой рыбы. Подготовлено рыболовно-биологическое обоснование по вселению рыбы и она вселяться будет в три этапа".

Игорь Киселевич, замначальника отдела Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству России: "Мы же не можем остаться просто так в стороне. Надо восстанавливать биоресурсы реки. На это уйдет два-три года".

Массовое зарыбление трансграничного участка Днепра россияне проведут ближайшей осенью. Опыт совместной работы на общих водных артериях будут применять и впредь.