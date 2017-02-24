Масштабный праздник в историко-культурном комплексе "Линия Сталина"

25 Февраля 2017 21:25

Масштабный праздник, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, провели в историко-культурном комплексе "Линия Сталина". Организаторы мероприятия восстановили на поле боя события сразу двух известных битв разных времен. Зрители воочию увидели, как шли баталии за Москву во время Великой Отечественной войны, и как проходило восстание в лагере Бадабер в ходе Афганской кампании. В процессе реконструкций была учтена каждая деталь. О большом празднике с места событий расскажет Карина Пашкова.

Стрельба, взрывы и боевые машины. Сражение началось. Первым зрители увидели один из эпизодов Великой Отечественной войны. Организаторы с детальной точностью передали, пожалуй, самые значимые моменты легендарной битвы за Москву. Костюмы участников боя и техника- все соответствует времени и хроникам.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина":

"В самой реконструкции будет участвовать танк. Мы создали новый танк на базе StuG III, модель 1940 года. Фактически на постсоветском пространстве это единственный экземпляр. Достаточно эксклюзивная модель".

Гости большого праздника на "Линии Сталина" смогли также первыми увидеть премьеру художественного фильма "Пес Рыжий". Лента рассказывает о подвиге собак - истребителей танков. События разворачиваются во времена Великой Отечественной войны.

Полный интерактив стал одним из главных составляющих масштабного праздника. Гости мероприятия смогли не только увидеть реконструкции самых известных сражений, но и проверить собственные силы, например, в стрельбе из пневматики. А для любителей истории организаторы устроили специальные тематические викторины. Желающих сдать нормативы ГТО оказалось много. Причем, основная цель - показать высокий результат, ведь победитель получает главный приз - поездку на танке. И для этого нужно выполнить немало задач.

Пока гости посещают интерактивные зоны и смотрят премьеру киноленты, на импровизированном поле боя готовятся к новому сражению. Из сороковых переносимся в восьмидесятые - восстание в лагере Бадабер в Афганистане.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина":

"Подготовка состоит из нескольких этапов. Надо подготовить технику, подготовить пиротехнические поля, чтобы инженеры накрыли, как и что будет происходить, написать сценарий, потом приезжают реконструкторы".

Можно сказать, постановка на поле сражения в некотором смысле даже для участников битвы - экспромт. Но, как отмечают организаторы, экспромт контролируемый. Фигуранты боя знают общую задачу, однако действует каждый относительно свободно. Пожалуй, это во многом и придает реконструкции уникальность.