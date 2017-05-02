Масштабный форум "СМИ в Беларуси" открывается сегодня

3 Мая 2017 07:07

Информационная безопасность в современном мире. Это основная тема выставки "СМИ в Беларуси". Масштабный форум открывается сегодня. На нем будут представлены около сотни информационных ресурсов со всей страны. Также свои стенды подготовили и иностранные гости. В этом году в Минске будут представлены медиа из России и Китая. Журналисты из КНР принимают участие в выставке в рамках пресс-тура по Беларуси.

Александр Карлюкевич, замминистра информации Беларуси: "Сегодня и мы очень сильно присутствуем информационно в КНР. Им хочется знать, что это за страна, что мы собой представляем, какой наш менталитет, с какими правилами и подходами мы строим свое государство".

Будет организована на выставке и обширная развлекательная программа. Гости смогут познакомиться с новыми проектами ведущих белорусских СМИ, а также пообщаться с представителями массмедиа. Торжественное открытие форума состоится сегодня в полдень в Национальном выставочном центре "Белэкспо".