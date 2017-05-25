22 Мая 2017 15:10

Масштабный блэкаут в столице ликвидирован, подача электроснабжения восстановлена! Сегодня утром жильцы сразу 13 улиц и переулков в центре Минска остались полностью или частично без электричества. Среди них жильцы домов по проспекту Победителей, Лермонтова, Харьковской, Цеткин. Света не было почти час, в причинах чрезвычайного происшествия разбираются специалисты Минскэнерго.