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Масштабный блэкаут в столице ликвидирован
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22 Мая 2017 15:10

Масштабный блэкаут в столице ликвидирован

Масштабный блэкаут в столице ликвидирован, подача электроснабжения восстановлена! Сегодня утром жильцы сразу 13 улиц и переулков в центре Минска остались полностью или частично без электричества. Среди них жильцы домов по проспекту Победителей, Лермонтова, Харьковской, Цеткин. Света не было почти час, в причинах чрезвычайного происшествия разбираются специалисты Минскэнерго.   

  

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