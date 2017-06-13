Масштабные учения "Славянское братство" проходят под Брестом

13 Июня 2017 21:06

А это уже практическая реализация действий в укреплении безопасности по линии Беларусь - Россия - Сербия. Масштабные учения "Славянское братство" в эти дни проходят под Брестом. Сегодня активная фаза отработки тактических задач. Это десантирование, преодоление водной преграды, а также разминирование водолазами-разведчиками. Готовность военных противостоять угрозам современности оценила и наша съемочная группа. Рассказывает Виктория Потоня. Тактические учения с символичным названием "Славянское братство - 2017" вступили в активную фазу. Основная площадка действий - полигон Брестский. Но сегодня военнослужащие трех стран: Беларуси, России и Сербии - вышли за пределы полигона и задачи отрабатывают в городе в реальной обстановке. По легенде, террористы захватили гидроузел на реке Муховец. Обезвредить захватчиков и освободить заложников пытается подразделение сводной тактической группы. С воздуха, воды и даже под водой. Водолазы-разведчики работают незаметно.

Задачи в современном мире более чем актуальны. В этом убежден Миролюб Чупич, который возглавляет сербскую делегацию военнослужащих. На этих учениях он совершил 516-й прыжок с парашютом. А сербские бойцы на учениях применяют белорусские оружие, технику и боеприпасы.

Миролюб Чупич, замкомандира специальной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Сербии: "Вооружение и техника - это самая интересная часть для нас. В Сербии на вооружении мы не имеем бронетранспортеров, поэтому нам было любопытно изучить данный тип техники. Эти учения очень важны, потому что мы должны учиться взаимодействовать с другими странами, чтобы противостоять террористическим угрозам".

Всего в учениях задействованы более тысячи военнослужащих и около 150 единиц техники. В том числе и авиация: самолеты Ил-76, вертолеты, беспилотники. Основные участники - это опытные офицеры и военнослужащие-контрактники, представители воздушно-десантных войск России, сил специальных операций Беларуси и бригада спецназначения Сербии.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси: "Нет здесь разницы: ты серб, русский, белорус. Они здесь все одинаковые. Все они славяне и достойно выполняют те задачи, тот комплекс подготовительных мероприятий, который был произведен и обеспечил слаженные действия всех ротных тактических групп".

Александр Занкевич, командир разведывательного взвода 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (Брест): "У белорусов с сербами проблем не было, потому что все мы владеем беларускай мовай. С сербами мы шли наперад, а с русскими шли вперед".

На показательной части учений присутствовали и военные атташе, наблюдатели 22-х стран мира. Из Европы, Азии и даже Латинской Америки.

Франциско Ормендарис, наблюдатель (Эквадор): "Здесь я увидел, как должны действовать комбинированные силы. Это очень трудно - объединить разные армии с разными традициями, подходами к выполнению задач. Во время таких учений вы учитесь преодолевать препятствия совместно. А тренируясь в условиях, приближенных к реальным, можно получить наилучший опыт при выполнении настоящих спецопераций".

Активная фаза учений продолжается. Основные маневры "Славянского братства" проходят в темное время суток, наиболее сложные для выполнения боевых задач.

Сегодня ночью здесь, на полигоне Брестский, военнослужащие трех государств продолжат антитеррористические учения. Впереди - стрельбы и десантирование в условиях ограниченной видимости.