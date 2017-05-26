Масштабную шоу-программу готовит МТЗ к своему дню рождения

27 Мая 2017 09:16

Балет в исполнении знаменитых тракторов "Беларус"! Масштабную шоу-программу готовит Минский тракторный завод к своему дню рождения – 71-летию. Организаторы приглашают приходить с детьми – их будут развлекать ростовые куклы и аниматоры. Праздник начнется сегодня в 3 часа дня. Тракторный балет запланирован на полседьмого вечера. Пируэты будут исполняться под музыку Петра Чайковского. Около 8-ми часов вечера начнется концерт с участием артистов из Беларуси, России, Украины и Литвы, в 22:30 - световое шоу и горизонтальный фейерверк.

На площадке у тракторного на протяжении дня будет работать и наша съемочная группа. Все самые интересные кадры мы покажем в 15-часовом выпуске новостей и в "Панораме".