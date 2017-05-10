Масштабно, торжественно белорусы отметили великий праздник

10 Мая 2017 21:02

Масштабно, торжественно и до глубины души волнительно белорусы отметили великий праздник, который для каждого из нас особый. В мероприятиях 9 Мая приняли участие 650 тысяч граждан. Конечно, главными героями, главными зрителями были наши победители - наши ветераны. Для них сотни концертов и праздничных мероприятий по всей стране. Вместе с живыми свидетелями тех дней на своем празднике незримо присутствовали и те, кто не дошел до мирной весны. На Беларусь они смотрели с портретов в руках своих внуков и правнуков. В этот день вместе с белорусами по традиции и Глава государства. Особая атмосфера, живое общение и эмоции, от которых у стойких солдат той Победы наворачивались слезы. Уже вечером на Площади Победы у Вечного огня состоялось театрализованное шоу, которое собрало тысячи людей как в самом центре Минска, так и у экранов телевизоров. И, конечно, апогеем дня стал красочный салют, который стартовал в пяти точках столицы одновременно. Самые яркие моменты праздничного дня - в репортаже Инны Пилевич.

Именно сюда в 72-ую годовщину Великой Победы люди несли цветы, не скрывая слез. К монументу на площади Победы и Вечному огню с раннего утра шло молодое поколение белорусов - потомки солдат сороковых. Сказать спасибо отцам, дедам и прадедам за то, что отстояли независимость и суверенитет своей Родины, подарили нам мирную жизнь.

Величественный архитектурный ансамбль в самом сердце Минска стал центром праздничных событий. В полдень на Площади Победы собрались тысячи белорусов. Среди них и главные герои праздника - ветераны Великой Отечественной войны. У Вечного огня прошла церемония возложения венков и цветов к монументу в рамках акции "Беларусь помнит". По традиции в этот день вместе с белорусами и Глава государства. Александр Лукашенко прибыл на площадь вместе с сыном Николаем.

Белорусы помнят подвиг героев и не забудут, какой ценой нам досталась Победа. Минута молчания в память о тех, кто не вернулся, о каждом третьем погибшем, за сотни дней ратного подвига, борьбы за жизнь и за страну.

Выступая на церемонии, Глава государства подчеркнул - нельзя допустить, чтобы история Великой Победы была переписана. Белорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, которые прошли через адский огонь войны. Помня эти уроки, наша страна и впредь будет проводить политику добрососедства и миролюбия.

Широко отмечали годовщину Великой Победы во всех уголках республики. И даже пасмурная погода не влияла на настроение людей. Так, в городе над Бугом по традиции центральной площадкой стала Брестская крепость. Сюда торжественным шествием от центра города в одной колонне проследовали около 30 тысяч человек. Кадеты пронесли фотографии пограничников 9 заставы, которые стойко сражались с противником в первые дни войны.

Татьяна Капайцева, участница акции "Беларусь помнит!": "Это мои дедушки, которые воевали. Имеют награды. Прошли через всю войну, имеют ранения. Для дедушек это был самый светлый праздник в их жизни. Мы всегда его отмечали. Поэтому не прийти сегодня мы просто не можем".

Праздничные мероприятия в Гродно начались с шествия и митинга у Кургана Славы. Многотысячная колонна проследовала по проспекту Космонавтов. После венки и живые цветы легли к Вечному огню. Торжественным маршем прошли войска Гродненского гарнизона.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы видим здесь молодежь разных поколений - от школьников до студентов и курсантов. И хочется им сказать: радуйтесь, живите и никогда не забывайте, какой ценой завоеван этот мир, который мы празднуем уже 72 раз".

В Могилеве официальные мероприятия начались с возложения цветов на Буйничском поле. Подвиг горожан, которые вместе с красноармейцами защищали свой город в далеком 41-м, считают вторым по масштабам после Брестской крепости. 23 дня обороны. Была остановлена танковая армия и тысячи солдат вермахта. Минутой молчания и оружейными залпами здесь почтили память тех, кто защищал страну ценой своей жизни.

В Витебске цветы возложили к бронзовому бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Петра Машерова. В годы Великой Отечественной он был одним из организаторов подполья и партизанского движения.

Праздничное шествие в Гомеле стало одним из самых массовых за всю историю торжества и растянулось практически на километр.

Алексей Пименов, ветеран Великой Отечественной войны: "На душе тепло от всего приятного, хорошего. Вот холодно, а эмоционально тепло, потому что все хорошо в республике, люди довольны. Масса людей, масса детей кричат: "За победу". Радуется душа, недаром мы завоевали вам мир и свободу".

После завершения парада победителей городские улицы на день превратились в музеи, концертные залы и театры - всего 25 площадок. Ярким моментом празднования стало массовое исполнение песни "День Победы".

К празднику Великой Победы присоединились бойцы муай-тай. Чемпионат мира, который в эти дни проходит в белорусской столице, прервали на выходной, чтобы спортсмены посетили историко-культурный комплекс "Линия Сталина" и увидели реконструкцию боя Великой Отечественной войны - "Берлинская операция". Среди зрителей атлеты из Австралии, Филиппин, Канады, Перу и Индии. Бойцы муай-тай смогли отведать солдатской каши и сделать селфи на фоне военной техники.

Йохан Рисберг, председатель шведской Федерации таиландского бокса: "Впечатления прекрасны. Удивительно было увидеть всю эту старую военную технику в рабочем состоянии. Конечно же, я знаю о Второй мировой войне. Мы проходили ее в школе. Плюс я и сам много книг по этой теме читал. Поэтому для меня это большой день - увидеть все это. Много эмоций".

Аккумуляция праздника - вновь площадь Победы. Здесь состоялось главное театрализованное шоу. У Вечного огня и обелиска в Минске были установлены помосты для Президентского оркестра, микрофонные стойки для артистов, словом, организован настоящий концертный зал под открытым небом. В полуторачасовой программе - композиции и стихи, которые помогали нашим дедам и прадедам не пасть духом в годы Великой Отечественной и несмотря ни на что верить в победу.

Звучали знакомые нескольким поколениям песни "Я люблю тебя, жизнь", "Случайный вальс", "Одинокая бродит гармонь", "Темная ночь".

В импровизированном партере - ветераны, представители дипмиссий, значительно больше зрителей - на проспекте. Специально к празднику центральная магистраль страны частично стала пешеходной. Благодаря исполинским экранам следить за происходящим можно даже на большом расстоянии. Шоу собрало зрителей и у экранов телевизоров. Телеканал "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24" вели прямую трансляцию.

О войне в 3Д. Впервые в День Победы о подвиге белорусского народа повествуют с помощью мапинга. Эта технология позволяет проецировать видеоряд на здания сразу за обелиском. В 5-минутной 3Д-истории - ключевые моменты Великой Отечественной: от обороны Брестской крепости до освобождения Минска.

По традиции кульминацией Дня Победы стал праздничный салют. Разноцветная феерия начала раскрашивать небо над Минском ровно в 11 часов вечера и продлилась около 10 минут. По 30 залпов были сделаны из пяти точек города.

Салютовали в честь победы и в областных центрах. Торжество прошло без происшествий. Во всей республике был обеспечен общественный порядок. В торжествах по случаю 72-й годовщины Великой Победы приняли участие 650 тысяч белорусов.