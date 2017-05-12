Масштабная конференция Data Fest в Парке высоких технологий

13 Мая 2017 21:24

Как сделать автомобиль беспилотным и использовать искусственный интеллект в повседневной жизни?

Сегодня в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий прошла масштабная конференция Data Fest, которая объединила исследователей, инженеров и других IT-специалистов. К примеру, резидент ПВТ - компания "Эймэта" создала приложение "Фэбби", которое позволяет менять фон селфи. Наши разработчики планируют использовать искусственный интеллект и для создания виртуальной косметики - ее можно будет нанести на лицо с помощью смартфона в режиме реального времени. В рамках конференции эксперты обсуждали и новые области применения техники машинного обучения. Технология может помочь и врачам при диагностике сложных заболеваний. По прогнозам аналитиков, рынок технологий искусственного интеллекта к 2025 году увеличится в 60 раз.

Конференцию Data Fest сегодня посетили более 300 человек. Специалисты могли пообщаться с опытными разработчиками и предложить свои идеи. Мероприятие организовано площадкой Space, объединяющей IT-сообщества, компании и специалистов.