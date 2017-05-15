Масштабная акция "Слаўся зямлі нашай светлае імя" прошла на площади Государственного флага

15 Мая 2017 21:45

Накануне - в еще один значимый для страны и каждого день - в День государственных символов страны - Белтелерадиокомпания организовала масштабную акцию "Слаўся зямлі нашай светлае імя". На площади Государственного флага люди вместе исполнили один из атрибутов суверенитета - гимн Беларуси. Сводный хор - это тысячи голосов наших соотечественников. Аккомпанемент - сразу несколько оркестров. О музыкально-патриотическом действе -

Место атрибутов суверенитета Беларуси - площадь Государственного флага - самая молодая в Минске. Ее открыли только в 2013 году, однако она стала тем знаковым объектом, который объединяет нацию, настоящим символом независимой страны. В День Государственного герба и Государственного флага площадь белорусских символов опять стала местом единения народа.

Три тысячи человек вместе исполнили сакраментальное для Беларуси "Слаўся зямлі нашай светлае імя". Акция Белтелерадиокомпании вместе собрала людей разных возрастов. Школьники, служащие, военные, общественные и политические деятели, научная и культурная элита - современность и будущее нашей страны.

Станислав Трифонов, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси: "Гордость за свою страну, за свой флаг, за символы, за герб, за гимн. Это очень важно - воспитывать. И важно самим этим гордиться не по праздникам. А каждый день любить свою страну. И, наверное, вот с таких акций начинается большая любовь, которую не надо впихивать в человека, а которая в нем с молоком матери зарождается".

Акция стала финалом крупного проекта-конкурса на оригинальное исполнение гимна, который проводил Первый канал Белорусского радио. Более 50 заявок, почти две тысячи участников со всех областей Беларуси. Несколько туров. И в финале 800 человек, которые вместе с народными артистами, заслуженными и образцовыми коллективами на площади Государственного флага исполнили главную песню нации.

Антон Васюкевич, главный директор Первого национального канала Белорусского радио: "В течение приема заявок на наш конкурс мы убедились в том, что очень много людей небезразличны, которые испытывают глубокое чувство уважения и любви к государственным символам. Поэтому апогей и кульминацию нашего конкурса мы решили провести именно здесь".

Гимн имеет свое эталонное звучание. Его мы слышим на разных государственных и правительственных мероприятиях, спортивных соревнованиях. Дважды в день он звучит в эфире теле- и радиоканалов – в начале и в конце вещания. По условиям конкурса, музыкальная интерпретация главного произведения нации не должна противоречить эталону, а партитура и текст оставаться неизменными. И, конечно, нельзя допускать внешнюю эпатажность. Впрочем, все это прописано в законах. Оригинальность исполнения – это, скорее, исполнительская редакция.

Анастасия Москвина, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, народная артистка Беларуси: "Гимн прекрасный. Очень патриотическая музыка, очень патриотические слова. Мы, как солисты Большого театра Беларуси, с большой честью и большой гордостью участвуем в этом проекте".

Концепция акции - в исполнении знаковых для Беларуси музыкальных и литературных произведений. Песни и стихотворения разных эпох и жанров объединены любовью к нации и гордостью за нашу многовековую историю.

Исполнение гимна стало кульминационным моментом музыкально-патриотической акции. Ее телеверсию в скором времени можно будет увидеть на телеканалах главного медиахолдинга страны.