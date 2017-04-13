Общество
13 Апреля 2017 14:10
Масляный баран к Пасхе
Уникальное блюдо - масляного барана к Пасхе готовят в Глубокском районе. Технология передавалась из поколения в поколение! Золотистый барашек - не просто украшение праздничного стола. Блюдо признано нематериальным культурным наследием Беларуси.
Подробности смотрите в программе "Краiна".
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