Масленицу по старинным традициям сегодня провели студенты БГУ

24 Февраля 2017 18:43

Празднуем Масленицу. Время блины выпекать и хороводы водить! Гулянья по старинным традициям сегодня провели и студенты БГУ, завтра и в воскресенье шумные празднования развернутся на всех главных площадках столицы и в каждом районе. Юлия Токарь зиму уже проводила.

Для ведущей Агентства теленовостей Дарьи Бигун лучшего праздника и нельзя придумать. Кулинарные шедевры с изюминкой - ее послеэфирный релакс. Так, на Масленицу всегда удивляет вкусными изобретениями. Традиционных оладий на столе не увидеть, вместо них - американские панкейки с кленовым сиропом и французские крепы.

Масленицу отмечали сегодня и в студенческом дворике БГУ. Блинный марафон здесь организуют третий год подряд. Кулинарный мастер-класс по выпеканию румяных лепешек с готовностью дал ректор - Сергей Абламейко.

Мастер-классы, развлечения и хороводы - обязательные атрибуты народных гуляний. Например, физическую силу смельчаки испытывали во время преодоления столба почти в десять метров.

Попрощаться с зимой поджиганием чучела дождь так и не позволил, а вот экспериментальную выставку с символами праздника не испортил.

Авторские чучела подготовили и студенты. Каждый арт-объект соответствует специфике факультета. Например, экономический смастерил сову с деньгами, а юристы - пчелу в виде судьи. Экспериментальная выставка объединила 18 неповторимых композиций.

Шумно и весело отметить Масленицу - значить попрощаться с зимой и встретить весну. В выходные минчан ждут народные опен-эйры в каждом районе столицы. А на площади у Дворца спорта выпекут самый большой, вкусный и пышный блин.