Масленичные гулянья пройдут в воскресенье во всех районах области

24 Февраля 2017 15:34

Однако праздничные гулянья проходят в течение недели. Все семь дней, по народным поверьям, люди должны от души угощаться блинами и другими лакомствами, ведь впереди Великий пост, который продлится до Пасхи. Пятница, например, в народе называется тещиными посиделками. В этот день, по народному поверью, мужчины приглашали к себе в гости тещу и ее подруг.