Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Масленичные гулянья пройдут в воскресенье во всех районах области
Общество
RSS
Масленичные гулянья пройдут в воскресенье во всех районах области
Скачать Поделиться

24 Февраля 2017 15:34

Масленичные гулянья пройдут в воскресенье во всех районах области

Однако праздничные гулянья проходят в течение недели. Все семь дней, по народным поверьям, люди должны от души угощаться блинами и другими лакомствами, ведь впереди Великий пост, который продлится до Пасхи. Пятница, например, в народе называется тещиными посиделками. В этот день, по народному поверью, мужчины приглашали к себе в гости тещу и ее подруг.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =