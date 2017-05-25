25 Мая 2017 15:27

Аварию на БелАЗе удалось ликвидировать оперативно. Согласно сценарию, почти полсотни спасателей и 12 машин спецтехники были задействованы во время учений спасателей Минской области. Машиностроительный гигант стал тренировочным полигоном для сотрудников МЧС.

За отработкой внештатных ситуаций наблюдал Ян Пашкевич. Медицинский спецотряд предприятия первым преодолевает огненную полосу препятствий. Помогает коллегам женская команда врачей-спасателей сразу на месте - для тяжело пострадавших рядом развернули и полевой кабинет интенсивной терапии.

До приезда спасателей огонь успел охватить цистерны с топливом. Чтобы ограничить распространение стихии, пожарные создали водяной ров безопасности.

Только водой тушить нельзя, надо использовать и специальную пену.

Из-за перепада температур одна из цистерн отравляет воздух аммиаком. На новый вызов реагирует уже отряд химической защиты.

Возведенные спасателями водяные баррикады закрывают пламени дорогу к людям и другим пожароопасным участкам. Кстати, таковых на территории предприятия становится все меньше.

Последний же этап спасения людей получился альпинистским - один из пострадавших упал в обморок на погрузочном кране.

Таким образом спасатели превращают в тренировочные полигоны все предприятия Минской области, чтобы в случае чрезвычайной ситуации быть готовыми к любому развитию событий.