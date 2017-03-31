Мартовские коты возвращаются

31 Марта 2017 09:06

Команда белорусских художников украшает мультяшными персонажами трансформаторные будки, гаражи и стены Минска уже несколько лет. О планах на этот арт-сезон расскажет Диана Ревякова.

Серые квадратные метры этой трансформаторной будки оживились буквально за несколько дней. Десять часов понадобилось столичному райтеру Мите Писляку, чтобы "прописать" на них вот этого мартовского кота.

Впервые на минских платах и электрощитовых граффити с изображением мартовских котов появились еще два года назад. Некоторые персонажи проекта просуществовали совсем недолго.

В целом же стрит-арт-картины понравились столичным жителям, пройти мимо мультяшных котов любители модного селфи не могут.

И еще одна креативная инициатива от команды столичных райтеров - виртуальная. Мартовских котов запустили в интернет-сеть, и сейчас во время переписки в мессенджере можно обмениваться стикерами с их изображениями.